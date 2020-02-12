Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 295.158 -0,86
BIST ANKARA 176.129 6,13
BIST ANTALYA 115.026 -0,03
BIST BALIKESİR 124.544 0,95
BIST BURSA 215.
12.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:56
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|295.158
|-0,86
|BIST ANKARA
|176.129
|6,13
|BIST ANTALYA
|115.026
|-0,03
|BIST BALIKESİR
|124.544
|0,95
|BIST BURSA
|215.048
|0,02
|BIST DENIZLI
|163.676
|-1,21
|BIST ISTANBUL
|122.685
|0,76
|BIST IZMIR
|221.923
|-0,55
|BIST KAYSERI
|540.774
|0,11
|BIST KOCAELI
|245.709
|1,74
|BIST KONYA
|100.574
|-0,28
|BIST TEKIRDAĞ
|486.876
|-1,21
Kaynak: AA