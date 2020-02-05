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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 287.155 9,32
BIST ANKARA 167.100 -0,20
BIST ANTALYA 120.328 1,38
BIST BALIKESİR 127.575 -0,85
BIST BURSA 217.

05.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:48
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 287.155 9,32
BIST ANKARA 167.100 -0,20
BIST ANTALYA 120.328 1,38
BIST BALIKESİR 127.575 -0,85
BIST BURSA 217.776 -0,81
BIST DENIZLI 162.296 -1,56
BIST ISTANBUL 124.278 0,21
BIST IZMIR 225.615 -0,53
BIST KAYSERI 538.246 -0,95
BIST KOCAELI 243.936 0,34
BIST KONYA 106.404 0,69
BIST TEKIRDAĞ 510.500 2,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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