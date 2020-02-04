Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 262.663 1,14
BIST ANKARA 167.439 3,11
BIST ANTALYA 118.686 8,07
BIST BALIKESİR 128.665 0,70
BIST BURSA 219.
04.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|262.663
|1,14
|BIST ANKARA
|167.439
|3,11
|BIST ANTALYA
|118.686
|8,07
|BIST BALIKESİR
|128.665
|0,70
|BIST BURSA
|219.562
|3,68
|BIST DENIZLI
|164.870
|2,33
|BIST ISTANBUL
|124.018
|2,22
|BIST IZMIR
|226.812
|1,76
|BIST KAYSERI
|543.406
|4,41
|BIST KOCAELI
|243.106
|1,26
|BIST KONYA
|105.678
|1,90
|BIST TEKIRDAĞ
|497.879
|1,77
Kaynak: AA