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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 262.663 1,14
BIST ANKARA 167.439 3,11
BIST ANTALYA 118.686 8,07
BIST BALIKESİR 128.665 0,70
BIST BURSA 219.

04.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 262.663 1,14
BIST ANKARA 167.439 3,11
BIST ANTALYA 118.686 8,07
BIST BALIKESİR 128.665 0,70
BIST BURSA 219.562 3,68
BIST DENIZLI 164.870 2,33
BIST ISTANBUL 124.018 2,22
BIST IZMIR 226.812 1,76
BIST KAYSERI 543.406 4,41
BIST KOCAELI 243.106 1,26
BIST KONYA 105.678 1,90
BIST TEKIRDAĞ 497.879 1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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