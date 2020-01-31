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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 260.960 2,28
BIST ANKARA 161.196 -0,92
BIST ANTALYA 111.404 0,62
BIST BALIKESİR 123.850 -1,18
BIST BURSA 210.

31.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:50
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 260.960 2,28
BIST ANKARA 161.196 -0,92
BIST ANTALYA 111.404 0,62
BIST BALIKESİR 123.850 -1,18
BIST BURSA 210.669 -0,85
BIST DENIZLI 159.256 5,00
BIST ISTANBUL 120.518 0,38
BIST IZMIR 220.228 1,36
BIST KAYSERI 520.601 -0,69
BIST KOCAELI 240.799 -1,63
BIST KONYA 103.218 0,92
BIST TEKIRDAĞ 489.177 4,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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