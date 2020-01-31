Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 260.960 2,28
BIST ANKARA 161.196 -0,92
BIST ANTALYA 111.404 0,62
BIST BALIKESİR 123.850 -1,18
BIST BURSA 210.
31.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|260.960
|2,28
|BIST ANKARA
|161.196
|-0,92
|BIST ANTALYA
|111.404
|0,62
|BIST BALIKESİR
|123.850
|-1,18
|BIST BURSA
|210.669
|-0,85
|BIST DENIZLI
|159.256
|5,00
|BIST ISTANBUL
|120.518
|0,38
|BIST IZMIR
|220.228
|1,36
|BIST KAYSERI
|520.601
|-0,69
|BIST KOCAELI
|240.799
|-1,63
|BIST KONYA
|103.218
|0,92
|BIST TEKIRDAĞ
|489.177
|4,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA