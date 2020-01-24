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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 259.416 -1,43
BIST ANKARA 163.218 0,42
BIST ANTALYA 110.381 -0,76
BIST BALIKESİR 123.943 -0,01
BIST BURSA 217.

24.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:42
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 259.416 -1,43
BIST ANKARA 163.218 0,42
BIST ANTALYA 110.381 -0,76
BIST BALIKESİR 123.943 -0,01
BIST BURSA 217.115 -0,57
BIST DENIZLI 150.990 0,92
BIST ISTANBUL 123.855 -0,13
BIST IZMIR 220.792 1,25
BIST KAYSERI 540.752 2,04
BIST KOCAELI 248.333 -0,77
BIST KONYA 105.444 1,12
BIST TEKIRDAĞ 490.650 6,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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