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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 263.178 2,98
BIST ANKARA 162.543 -0,19
BIST ANTALYA 111.226 3,11
BIST BALIKESİR 123.960 4,33
BIST BURSA 218.

23.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:34
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 263.178 2,98
BIST ANKARA 162.543 -0,19
BIST ANTALYA 111.226 3,11
BIST BALIKESİR 123.960 4,33
BIST BURSA 218.369 -0,55
BIST DENIZLI 149.615 -0,51
BIST ISTANBUL 124.023 -0,35
BIST IZMIR 218.073 0,77
BIST KAYSERI 529.940 0,48
BIST KOCAELI 250.250 -0,32
BIST KONYA 104.279 2,81
BIST TEKIRDAĞ 462.809 3,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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