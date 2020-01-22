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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 255.558 -0,45
BIST ANKARA 162.856 0,84
BIST ANTALYA 107.870 -0,44
BIST BALIKESİR 118.815 -0,01
BIST BURSA 219.

22.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:46
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 255.558 -0,45
BIST ANKARA 162.856 0,84
BIST ANTALYA 107.870 -0,44
BIST BALIKESİR 118.815 -0,01
BIST BURSA 219.588 0,44
BIST DENIZLI 150.383 0,89
BIST ISTANBUL 124.457 -0,35
BIST IZMIR 216.413 0,52
BIST KAYSERI 527.427 -0,28
BIST KOCAELI 251.057 -0,45
BIST KONYA 101.432 -5,25
BIST TEKIRDAĞ 445.524 0,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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