Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 258.067 -0,56
BIST ANKARA 159.601 -1,09
BIST ANTALYA 105.283 2,53
BIST BALIKESİR 118.891 3,39
BIST BURSA 208.
15.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|258.067
|-0,56
|BIST ANKARA
|159.601
|-1,09
|BIST ANTALYA
|105.283
|2,53
|BIST BALIKESİR
|118.891
|3,39
|BIST BURSA
|208.305
|0,53
|BIST DENIZLI
|145.899
|1,42
|BIST ISTANBUL
|122.798
|-0,09
|BIST IZMIR
|210.411
|-0,26
|BIST KAYSERI
|525.566
|0,19
|BIST KOCAELI
|250.691
|-0,09
|BIST KONYA
|94.009
|-0,29
|BIST TEKIRDAĞ
|423.241
|-0,90
Kaynak: AA