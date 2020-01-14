Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 259.523 0,46
BIST ANKARA 161.367 1,74
BIST ANTALYA 102.685 -1,24
BIST BALIKESİR 114.994 2,61
BIST BURSA 207.
14.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|259.523
|0,46
|BIST ANKARA
|161.367
|1,74
|BIST ANTALYA
|102.685
|-1,24
|BIST BALIKESİR
|114.994
|2,61
|BIST BURSA
|207.198
|1,07
|BIST DENIZLI
|143.854
|-0,28
|BIST ISTANBUL
|122.913
|0,69
|BIST IZMIR
|210.950
|0,24
|BIST KAYSERI
|524.584
|1,17
|BIST KOCAELI
|250.923
|-0,07
|BIST KONYA
|94.279
|-1,97
|BIST TEKIRDAĞ
|427.063
|1,19
Kaynak: AA