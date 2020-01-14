14.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:38

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 259.523 0,46 BIST ANKARA 161.367 1,74 BIST ANTALYA 102.685 -1,24 BIST BALIKESİR 114.994 2,61 BIST BURSA 207.198 1,07 BIST DENIZLI 143.854 -0,28 BIST ISTANBUL 122.913 0,69 BIST IZMIR 210.950 0,24 BIST KAYSERI 524.584 1,17 BIST KOCAELI 250.923 -0,07 BIST KONYA 94.279 -1,97 BIST TEKIRDAĞ 427.063 1,19

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)