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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 259.523 0,46
BIST ANKARA 161.367 1,74
BIST ANTALYA 102.685 -1,24
BIST BALIKESİR 114.994 2,61
BIST BURSA 207.

14.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:38
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 259.523 0,46
BIST ANKARA 161.367 1,74
BIST ANTALYA 102.685 -1,24
BIST BALIKESİR 114.994 2,61
BIST BURSA 207.198 1,07
BIST DENIZLI 143.854 -0,28
BIST ISTANBUL 122.913 0,69
BIST IZMIR 210.950 0,24
BIST KAYSERI 524.584 1,17
BIST KOCAELI 250.923 -0,07
BIST KONYA 94.279 -1,97
BIST TEKIRDAĞ 427.063 1,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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