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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 250.048 -0,46
BIST ANKARA 156.943 0,56
BIST ANTALYA 102.461 7,96
BIST BALIKESİR 110.220 0,42
BIST BURSA 203.

10.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:56
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 250.048 -0,46
BIST ANKARA 156.943 0,56
BIST ANTALYA 102.461 7,96
BIST BALIKESİR 110.220 0,42
BIST BURSA 203.805 -1,15
BIST DENIZLI 137.182 0,76
BIST ISTANBUL 120.391 0,52
BIST IZMIR 205.579 -0,19
BIST KAYSERI 500.053 0,68
BIST KOCAELI 248.990 0,13
BIST KONYA 94.351 -0,17
BIST TEKIRDAĞ 392.023 1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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