Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 250.048 -0,46
BIST ANKARA 156.943 0,56
BIST ANTALYA 102.461 7,96
BIST BALIKESİR 110.220 0,42
BIST BURSA 203.
10.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:56
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|250.048
|-0,46
|BIST ANKARA
|156.943
|0,56
|BIST ANTALYA
|102.461
|7,96
|BIST BALIKESİR
|110.220
|0,42
|BIST BURSA
|203.805
|-1,15
|BIST DENIZLI
|137.182
|0,76
|BIST ISTANBUL
|120.391
|0,52
|BIST IZMIR
|205.579
|-0,19
|BIST KAYSERI
|500.053
|0,68
|BIST KOCAELI
|248.990
|0,13
|BIST KONYA
|94.351
|-0,17
|BIST TEKIRDAĞ
|392.023
|1,15
Kaynak: AA