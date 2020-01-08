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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 243.331 -1,26
BIST ANKARA 150.493 -0,08
BIST ANTALYA 88.637 -2,01
BIST BALIKESİR 104.069 1,71
BIST BURSA 197.

08.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:36
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 243.331 -1,26
BIST ANKARA 150.493 -0,08
BIST ANTALYA 88.637 -2,01
BIST BALIKESİR 104.069 1,71
BIST BURSA 197.361 -0,30
BIST DENIZLI 129.754 -1,20
BIST ISTANBUL 114.702 -0,58
BIST IZMIR 199.034 0,12
BIST KAYSERI 467.801 -0,65
BIST KOCAELI 238.697 -1,52
BIST KONYA 90.237 -1,28
BIST TEKIRDAĞ 371.449 -0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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