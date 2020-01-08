Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 243.331 -1,26
BIST ANKARA 150.493 -0,08
BIST ANTALYA 88.637 -2,01
BIST BALIKESİR 104.069 1,71
BIST BURSA 197.
08.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|243.331
|-1,26
|BIST ANKARA
|150.493
|-0,08
|BIST ANTALYA
|88.637
|-2,01
|BIST BALIKESİR
|104.069
|1,71
|BIST BURSA
|197.361
|-0,30
|BIST DENIZLI
|129.754
|-1,20
|BIST ISTANBUL
|114.702
|-0,58
|BIST IZMIR
|199.034
|0,12
|BIST KAYSERI
|467.801
|-0,65
|BIST KOCAELI
|238.697
|-1,52
|BIST KONYA
|90.237
|-1,28
|BIST TEKIRDAĞ
|371.449
|-0,57
Kaynak: AA