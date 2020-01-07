07.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:42

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 246.440 2,21 BIST ANKARA 150.614 1,47 BIST ANTALYA 90.454 4,52 BIST BALIKESİR 102.322 4,98 BIST BURSA 197.959 1,80 BIST DENIZLI 131.324 3,20 BIST ISTANBUL 115.368 1,23 BIST IZMIR 198.802 0,66 BIST KAYSERI 470.853 3,01 BIST KOCAELI 242.381 0,75 BIST KONYA 91.409 3,08 BIST TEKIRDAĞ 373.595 2,41

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)