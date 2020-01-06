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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 241.110 -3,23
BIST ANKARA 148.436 -0,57
BIST ANTALYA 86.544 -3,93
BIST BALIKESİR 97.468 -5,13
BIST BURSA 194.

06.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:40
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 241.110 -3,23
BIST ANKARA 148.436 -0,57
BIST ANTALYA 86.544 -3,93
BIST BALIKESİR 97.468 -5,13
BIST BURSA 194.450 -1,97
BIST DENIZLI 127.250 -3,84
BIST ISTANBUL 113.961 -2,46
BIST IZMIR 197.492 -1,06
BIST KAYSERI 457.087 -3,33
BIST KOCAELI 240.570 -1,86
BIST KONYA 88.673 -4,67
BIST TEKIRDAĞ 364.787 -4,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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