06.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 241.110 -3,23 BIST ANKARA 148.436 -0,57 BIST ANTALYA 86.544 -3,93 BIST BALIKESİR 97.468 -5,13 BIST BURSA 194.450 -1,97 BIST DENIZLI 127.250 -3,84 BIST ISTANBUL 113.961 -2,46 BIST IZMIR 197.492 -1,06 BIST KAYSERI 457.087 -3,33 BIST KOCAELI 240.570 -1,86 BIST KONYA 88.673 -4,67 BIST TEKIRDAĞ 364.787 -4,23

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)