Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 254.364 1,21
BIST ANKARA 150.670 3,17
BIST ANTALYA 94.316 3,60
BIST BALIKESİR 106.730 2,31
BIST BURSA 204.
02.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|254.364
|1,21
|BIST ANKARA
|150.670
|3,17
|BIST ANTALYA
|94.316
|3,60
|BIST BALIKESİR
|106.730
|2,31
|BIST BURSA
|204.457
|1,05
|BIST DENIZLI
|139.447
|0,24
|BIST ISTANBUL
|119.318
|1,45
|BIST IZMIR
|202.799
|2,31
|BIST KAYSERI
|484.489
|2,89
|BIST KOCAELI
|250.136
|0,45
|BIST KONYA
|96.497
|0,51
|BIST TEKIRDAĞ
|393.056
|2,05
Kaynak: AA