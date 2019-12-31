31.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:18

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 251.327 2,63 BIST ANKARA 146.041 0,35 BIST ANTALYA 91.035 0,96 BIST BALIKESİR 104.319 -0,03 BIST BURSA 202.328 0,92 BIST DENIZLI 139.109 0,47 BIST ISTANBUL 117.618 -0,22 BIST IZMIR 198.227 0,60 BIST KAYSERI 470.899 -0,74 BIST KOCAELI 249.021 0,00 BIST KONYA 96.009 -1,03 BIST TEKIRDAĞ 385.172 0,22

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)