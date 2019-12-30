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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 244.877 3,10
BIST ANKARA 145.525 1,22
BIST ANTALYA 90.171 1,33
BIST BALIKESİR 104.349 0,64
BIST BURSA 200.

30.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:40
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 244.877 3,10
BIST ANKARA 145.525 1,22
BIST ANTALYA 90.171 1,33
BIST BALIKESİR 104.349 0,64
BIST BURSA 200.480 -0,04
BIST DENIZLI 138.454 -0,18
BIST ISTANBUL 117.878 1,06
BIST IZMIR 197.049 1,16
BIST KAYSERI 474.406 1,83
BIST KOCAELI 249.017 0,41
BIST KONYA 97.009 0,05
BIST TEKIRDAĞ 384.337 0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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