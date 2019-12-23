23.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:34

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 238.817 2,45 BIST ANKARA 140.850 0,63 BIST ANTALYA 83.539 0,23 BIST BALIKESİR 100.494 4,10 BIST BURSA 199.464 1,25 BIST DENIZLI 134.140 1,00 BIST ISTANBUL 114.998 1,00 BIST IZMIR 193.010 2,23 BIST KAYSERI 450.771 1,13 BIST KOCAELI 244.260 1,37 BIST KONYA 97.581 3,20 BIST TEKIRDAĞ 372.199 2,11

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)