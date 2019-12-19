Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 235.135 -0,19
BIST ANKARA 137.490 0,45
BIST ANTALYA 81.765 1,44
BIST BALIKESİR 94.803 4,01
BIST BURSA 196.
19.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|235.135
|-0,19
|BIST ANKARA
|137.490
|0,45
|BIST ANTALYA
|81.765
|1,44
|BIST BALIKESİR
|94.803
|4,01
|BIST BURSA
|196.366
|0,59
|BIST DENIZLI
|130.080
|-0,42
|BIST ISTANBUL
|114.058
|0,08
|BIST IZMIR
|186.341
|0,61
|BIST KAYSERI
|442.496
|1,30
|BIST KOCAELI
|238.557
|0,17
|BIST KONYA
|93.198
|1,77
|BIST TEKIRDAĞ
|358.484
|0,12
Kaynak: AA