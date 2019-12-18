Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 235.594 0,20
BIST ANKARA 136.871 -1,15
BIST ANTALYA 80.604 -0,68
BIST BALIKESİR 91.147 -0,93
BIST BURSA 195.
18.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|235.594
|0,20
|BIST ANKARA
|136.871
|-1,15
|BIST ANTALYA
|80.604
|-0,68
|BIST BALIKESİR
|91.147
|-0,93
|BIST BURSA
|195.222
|1,10
|BIST DENIZLI
|130.630
|-1,44
|BIST ISTANBUL
|113.966
|-0,28
|BIST IZMIR
|185.211
|-0,53
|BIST KAYSERI
|436.806
|0,38
|BIST KOCAELI
|238.140
|-1,03
|BIST KONYA
|91.578
|-0,47
|BIST TEKIRDAĞ
|358.039
|-2,60
Kaynak: AA