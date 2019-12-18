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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 235.594 0,20
BIST ANKARA 136.871 -1,15
BIST ANTALYA 80.604 -0,68
BIST BALIKESİR 91.147 -0,93
BIST BURSA 195.

18.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:42
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 235.594 0,20
BIST ANKARA 136.871 -1,15
BIST ANTALYA 80.604 -0,68
BIST BALIKESİR 91.147 -0,93
BIST BURSA 195.222 1,10
BIST DENIZLI 130.630 -1,44
BIST ISTANBUL 113.966 -0,28
BIST IZMIR 185.211 -0,53
BIST KAYSERI 436.806 0,38
BIST KOCAELI 238.140 -1,03
BIST KONYA 91.578 -0,47
BIST TEKIRDAĞ 358.039 -2,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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