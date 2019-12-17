Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 235.114 -1,34
BIST ANKARA 138.460 -0,74
BIST ANTALYA 81.153 1,46
BIST BALIKESİR 92.004 0,55
BIST BURSA 193.
17.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|235.114
|-1,34
|BIST ANKARA
|138.460
|-0,74
|BIST ANTALYA
|81.153
|1,46
|BIST BALIKESİR
|92.004
|0,55
|BIST BURSA
|193.104
|1,25
|BIST DENIZLI
|132.535
|2,27
|BIST ISTANBUL
|114.282
|-0,22
|BIST IZMIR
|186.195
|1,18
|BIST KAYSERI
|435.173
|-1,11
|BIST KOCAELI
|240.624
|0,78
|BIST KONYA
|92.008
|-0,03
|BIST TEKIRDAĞ
|367.585
|-1,64
Kaynak: AA