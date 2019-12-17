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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 235.114 -1,34
BIST ANKARA 138.460 -0,74
BIST ANTALYA 81.153 1,46
BIST BALIKESİR 92.004 0,55
BIST BURSA 193.

17.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:38
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 235.114 -1,34
BIST ANKARA 138.460 -0,74
BIST ANTALYA 81.153 1,46
BIST BALIKESİR 92.004 0,55
BIST BURSA 193.104 1,25
BIST DENIZLI 132.535 2,27
BIST ISTANBUL 114.282 -0,22
BIST IZMIR 186.195 1,18
BIST KAYSERI 435.173 -1,11
BIST KOCAELI 240.624 0,78
BIST KONYA 92.008 -0,03
BIST TEKIRDAĞ 367.585 -1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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