16.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:44

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 238.309 4,49 BIST ANKARA 139.489 0,79 BIST ANTALYA 79.983 0,27 BIST BALIKESİR 91.497 -0,41 BIST BURSA 190.727 1,29 BIST DENIZLI 129.588 1,26 BIST ISTANBUL 114.538 0,69 BIST IZMIR 184.023 0,45 BIST KAYSERI 440.037 -0,18 BIST KOCAELI 238.764 0,92 BIST KONYA 92.032 -0,61 BIST TEKIRDAĞ 373.729 -1,02

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)