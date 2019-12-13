Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 228.063 -1,02
BIST ANKARA 138.400 -0,36
BIST ANTALYA 79.771 -2,47
BIST BALIKESİR 91.871 -1,50
BIST BURSA 188.
13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|228.063
|-1,02
|BIST ANKARA
|138.400
|-0,36
|BIST ANTALYA
|79.771
|-2,47
|BIST BALIKESİR
|91.871
|-1,50
|BIST BURSA
|188.293
|-0,91
|BIST DENIZLI
|127.982
|3,42
|BIST ISTANBUL
|113.751
|-0,35
|BIST IZMIR
|183.195
|-0,78
|BIST KAYSERI
|440.848
|-1,95
|BIST KOCAELI
|236.598
|0,37
|BIST KONYA
|92.595
|-0,68
|BIST TEKIRDAĞ
|377.561
|-0,71
Kaynak: AA