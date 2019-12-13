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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 228.063 -1,02
BIST ANKARA 138.400 -0,36
BIST ANTALYA 79.771 -2,47
BIST BALIKESİR 91.871 -1,50
BIST BURSA 188.

13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 228.063 -1,02
BIST ANKARA 138.400 -0,36
BIST ANTALYA 79.771 -2,47
BIST BALIKESİR 91.871 -1,50
BIST BURSA 188.293 -0,91
BIST DENIZLI 127.982 3,42
BIST ISTANBUL 113.751 -0,35
BIST IZMIR 183.195 -0,78
BIST KAYSERI 440.848 -1,95
BIST KOCAELI 236.598 0,37
BIST KONYA 92.595 -0,68
BIST TEKIRDAĞ 377.561 -0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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