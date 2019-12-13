13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 228.063 -1,02 BIST ANKARA 138.400 -0,36 BIST ANTALYA 79.771 -2,47 BIST BALIKESİR 91.871 -1,50 BIST BURSA 188.293 -0,91 BIST DENIZLI 127.982 3,42 BIST ISTANBUL 113.751 -0,35 BIST IZMIR 183.195 -0,78 BIST KAYSERI 440.848 -1,95 BIST KOCAELI 236.598 0,37 BIST KONYA 92.595 -0,68 BIST TEKIRDAĞ 377.561 -0,71

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)