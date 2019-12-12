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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 230.416 1,33
BIST ANKARA 138.897 1,86
BIST ANTALYA 81.788 -1,55
BIST BALIKESİR 93.275 1,72
BIST BURSA 190.

12.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:34
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 230.416 1,33
BIST ANKARA 138.897 1,86
BIST ANTALYA 81.788 -1,55
BIST BALIKESİR 93.275 1,72
BIST BURSA 190.029 1,12
BIST DENIZLI 123.749 0,31
BIST ISTANBUL 114.150 1,74
BIST IZMIR 184.627 0,72
BIST KAYSERI 449.618 -0,83
BIST KOCAELI 235.720 1,02
BIST KONYA 93.234 0,30
BIST TEKIRDAĞ 380.254 2,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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