12.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:34

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 230.416 1,33 BIST ANKARA 138.897 1,86 BIST ANTALYA 81.788 -1,55 BIST BALIKESİR 93.275 1,72 BIST BURSA 190.029 1,12 BIST DENIZLI 123.749 0,31 BIST ISTANBUL 114.150 1,74 BIST IZMIR 184.627 0,72 BIST KAYSERI 449.618 -0,83 BIST KOCAELI 235.720 1,02 BIST KONYA 93.234 0,30 BIST TEKIRDAĞ 380.254 2,73

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)