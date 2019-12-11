Haberler » Ekonomi » Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 227.391 0,80
BIST ANKARA 136.365 -1,10
BIST ANTALYA 83.080 2,93
BIST BALIKESİR 91.701 0,16
BIST BURSA 187.

11.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:38
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 227.391 0,80
BIST ANKARA 136.365 -1,10
BIST ANTALYA 83.080 2,93
BIST BALIKESİR 91.701 0,16
BIST BURSA 187.916 -0,10
BIST DENIZLI 123.363 -0,12
BIST ISTANBUL 112.199 0,45
BIST IZMIR 183.304 1,24
BIST KAYSERI 453.365 -3,57
BIST KOCAELI 233.346 -0,77
BIST KONYA 92.953 0,07
BIST TEKIRDAĞ 370.152 -0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler