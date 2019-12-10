10.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 225.580 -1,69 BIST ANKARA 137.888 -0,19 BIST ANTALYA 80.717 0,98 BIST BALIKESİR 91.551 -0,90 BIST BURSA 188.104 0,22 BIST DENIZLI 123.507 2,13 BIST ISTANBUL 111.701 -1,23 BIST IZMIR 181.067 -0,61 BIST KAYSERI 470.145 -4,65 BIST KOCAELI 235.148 -0,81 BIST KONYA 92.885 -2,29 BIST TEKIRDAĞ 371.992 -1,07

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)