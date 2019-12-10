Haberler » Ekonomi » Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 225.580 -1,69
BIST ANKARA 137.888 -0,19
BIST ANTALYA 80.717 0,98
BIST BALIKESİR 91.551 -0,90
BIST BURSA 188.

10.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:40
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 225.580 -1,69
BIST ANKARA 137.888 -0,19
BIST ANTALYA 80.717 0,98
BIST BALIKESİR 91.551 -0,90
BIST BURSA 188.104 0,22
BIST DENIZLI 123.507 2,13
BIST ISTANBUL 111.701 -1,23
BIST IZMIR 181.067 -0,61
BIST KAYSERI 470.145 -4,65
BIST KOCAELI 235.148 -0,81
BIST KONYA 92.885 -2,29
BIST TEKIRDAĞ 371.992 -1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler