Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 225.580 -1,69
BIST ANKARA 137.888 -0,19
BIST ANTALYA 80.717 0,98
BIST BALIKESİR 91.551 -0,90
BIST BURSA 188.
10.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|225.580
|-1,69
|BIST ANKARA
|137.888
|-0,19
|BIST ANTALYA
|80.717
|0,98
|BIST BALIKESİR
|91.551
|-0,90
|BIST BURSA
|188.104
|0,22
|BIST DENIZLI
|123.507
|2,13
|BIST ISTANBUL
|111.701
|-1,23
|BIST IZMIR
|181.067
|-0,61
|BIST KAYSERI
|470.145
|-4,65
|BIST KOCAELI
|235.148
|-0,81
|BIST KONYA
|92.885
|-2,29
|BIST TEKIRDAĞ
|371.992
|-1,07
Kaynak: AA