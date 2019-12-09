Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 229.453 2,97
BIST ANKARA 138.149 -0,45
BIST ANTALYA 79.930 2,87
BIST BALIKESİR 92.381 0,84
BIST BURSA 187.
09.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:00
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|229.453
|2,97
|BIST ANKARA
|138.149
|-0,45
|BIST ANTALYA
|79.930
|2,87
|BIST BALIKESİR
|92.381
|0,84
|BIST BURSA
|187.693
|0,23
|BIST DENIZLI
|120.927
|0,30
|BIST ISTANBUL
|113.091
|-0,19
|BIST IZMIR
|182.181
|0,34
|BIST KAYSERI
|493.061
|0,54
|BIST KOCAELI
|237.076
|0,27
|BIST KONYA
|95.061
|2,34
|BIST TEKIRDAĞ
|376.001
|-0,26
Kaynak: AA