09.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:00

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 229.453 2,97 BIST ANKARA 138.149 -0,45 BIST ANTALYA 79.930 2,87 BIST BALIKESİR 92.381 0,84 BIST BURSA 187.693 0,23 BIST DENIZLI 120.927 0,30 BIST ISTANBUL 113.091 -0,19 BIST IZMIR 182.181 0,34 BIST KAYSERI 493.061 0,54 BIST KOCAELI 237.076 0,27 BIST KONYA 95.061 2,34 BIST TEKIRDAĞ 376.001 -0,26

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)