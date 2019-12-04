Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 215.568 6,11
BIST ANKARA 135.706 0,47
BIST ANTALYA 72.998 5,25
BIST BALIKESİR 92.710 2,29
BIST BURSA 183.
04.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:06
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|215.568
|6,11
|BIST ANKARA
|135.706
|0,47
|BIST ANTALYA
|72.998
|5,25
|BIST BALIKESİR
|92.710
|2,29
|BIST BURSA
|183.705
|1,51
|BIST DENIZLI
|114.308
|3,65
|BIST ISTANBUL
|111.939
|0,60
|BIST IZMIR
|182.472
|0,60
|BIST KAYSERI
|497.997
|4,31
|BIST KOCAELI
|233.503
|0,63
|BIST KONYA
|92.192
|1,91
|BIST TEKIRDAĞ
|374.503
|2,16
Kaynak: AA