04.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:06

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 215.568 6,11 BIST ANKARA 135.706 0,47 BIST ANTALYA 72.998 5,25 BIST BALIKESİR 92.710 2,29 BIST BURSA 183.705 1,51 BIST DENIZLI 114.308 3,65 BIST ISTANBUL 111.939 0,60 BIST IZMIR 182.472 0,60 BIST KAYSERI 497.997 4,31 BIST KOCAELI 233.503 0,63 BIST KONYA 92.192 1,91 BIST TEKIRDAĞ 374.503 2,16

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)