Haberler » Ekonomi » Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 203.152 -1,01
BIST ANKARA 135.071 0,04
BIST ANTALYA 69.358 1,85
BIST BALIKESİR 90.631 -0,16
BIST BURSA 180.

03.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:52
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 203.152 -1,01
BIST ANKARA 135.071 0,04
BIST ANTALYA 69.358 1,85
BIST BALIKESİR 90.631 -0,16
BIST BURSA 180.967 -0,20
BIST DENIZLI 110.278 -0,65
BIST ISTANBUL 111.276 -0,66
BIST IZMIR 181.378 0,04
BIST KAYSERI 477.440 1,35
BIST KOCAELI 232.040 -1,36
BIST KONYA 90.464 -0,10
BIST TEKIRDAĞ 366.584 5,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler