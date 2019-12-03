03.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:52

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 203.152 -1,01 BIST ANKARA 135.071 0,04 BIST ANTALYA 69.358 1,85 BIST BALIKESİR 90.631 -0,16 BIST BURSA 180.967 -0,20 BIST DENIZLI 110.278 -0,65 BIST ISTANBUL 111.276 -0,66 BIST IZMIR 181.378 0,04 BIST KAYSERI 477.440 1,35 BIST KOCAELI 232.040 -1,36 BIST KONYA 90.464 -0,10 BIST TEKIRDAĞ 366.584 5,44

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)