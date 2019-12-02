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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 205.216 2,48
BIST ANKARA 135.019 1,55
BIST ANTALYA 68.095 4,22
BIST BALIKESİR 90.779 2,63
BIST BURSA 181.

02.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:46
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 205.216 2,48
BIST ANKARA 135.019 1,55
BIST ANTALYA 68.095 4,22
BIST BALIKESİR 90.779 2,63
BIST BURSA 181.335 1,67
BIST DENIZLI 110.994 0,77
BIST ISTANBUL 112.018 1,40
BIST IZMIR 181.305 2,26
BIST KAYSERI 471.071 3,02
BIST KOCAELI 235.246 0,12
BIST KONYA 90.552 2,76
BIST TEKIRDAĞ 347.665 3,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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