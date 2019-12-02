Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 205.216 2,48
BIST ANKARA 135.019 1,55
BIST ANTALYA 68.095 4,22
BIST BALIKESİR 90.779 2,63
BIST BURSA 181.
02.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|205.216
|2,48
|BIST ANKARA
|135.019
|1,55
|BIST ANTALYA
|68.095
|4,22
|BIST BALIKESİR
|90.779
|2,63
|BIST BURSA
|181.335
|1,67
|BIST DENIZLI
|110.994
|0,77
|BIST ISTANBUL
|112.018
|1,40
|BIST IZMIR
|181.305
|2,26
|BIST KAYSERI
|471.071
|3,02
|BIST KOCAELI
|235.246
|0,12
|BIST KONYA
|90.552
|2,76
|BIST TEKIRDAĞ
|347.665
|3,87
Kaynak: AA