Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 200.713 1,32
BIST ANKARA 134.245 1,38
BIST ANTALYA 66.095 5,72
BIST BALIKESİR 87.190 0,84
BIST BURSA 177.
28.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:12
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|200.713
|1,32
|BIST ANKARA
|134.245
|1,38
|BIST ANTALYA
|66.095
|5,72
|BIST BALIKESİR
|87.190
|0,84
|BIST BURSA
|177.625
|1,90
|BIST DENIZLI
|109.754
|1,25
|BIST ISTANBUL
|110.760
|1,38
|BIST IZMIR
|177.548
|1,17
|BIST KAYSERI
|450.423
|1,34
|BIST KOCAELI
|233.153
|0,53
|BIST KONYA
|88.461
|1,16
|BIST TEKIRDAĞ
|331.327
|4,57
Kaynak: AA