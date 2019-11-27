Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 198.099 0,10
BIST ANKARA 132.420 -0,21
BIST ANTALYA 62.519 1,43
BIST BALIKESİR 86.465 0,49
BIST BURSA 174.
27.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|198.099
|0,10
|BIST ANKARA
|132.420
|-0,21
|BIST ANTALYA
|62.519
|1,43
|BIST BALIKESİR
|86.465
|0,49
|BIST BURSA
|174.315
|-0,76
|BIST DENIZLI
|108.403
|-0,26
|BIST ISTANBUL
|109.247
|0,01
|BIST IZMIR
|175.487
|-0,20
|BIST KAYSERI
|444.471
|0,49
|BIST KOCAELI
|231.917
|0,51
|BIST KONYA
|87.446
|-2,15
|BIST TEKIRDAĞ
|316.847
|-1,97
Kaynak: AA