27.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:38

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 198.099 0,10 BIST ANKARA 132.420 -0,21 BIST ANTALYA 62.519 1,43 BIST BALIKESİR 86.465 0,49 BIST BURSA 174.315 -0,76 BIST DENIZLI 108.403 -0,26 BIST ISTANBUL 109.247 0,01 BIST IZMIR 175.487 -0,20 BIST KAYSERI 444.471 0,49 BIST KOCAELI 231.917 0,51 BIST KONYA 87.446 -2,15 BIST TEKIRDAĞ 316.847 -1,97

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)