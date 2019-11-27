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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 198.099 0,10
BIST ANKARA 132.420 -0,21
BIST ANTALYA 62.519 1,43
BIST BALIKESİR 86.465 0,49
BIST BURSA 174.

27.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:38
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 198.099 0,10
BIST ANKARA 132.420 -0,21
BIST ANTALYA 62.519 1,43
BIST BALIKESİR 86.465 0,49
BIST BURSA 174.315 -0,76
BIST DENIZLI 108.403 -0,26
BIST ISTANBUL 109.247 0,01
BIST IZMIR 175.487 -0,20
BIST KAYSERI 444.471 0,49
BIST KOCAELI 231.917 0,51
BIST KONYA 87.446 -2,15
BIST TEKIRDAĞ 316.847 -1,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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