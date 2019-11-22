Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 195.314 -0,71
BIST ANKARA 135.777 -0,38
BIST ANTALYA 62.228 1,19
BIST BALIKESİR 86.824 -1,17
BIST BURSA 175.
22.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|195.314
|-0,71
|BIST ANKARA
|135.777
|-0,38
|BIST ANTALYA
|62.228
|1,19
|BIST BALIKESİR
|86.824
|-1,17
|BIST BURSA
|175.087
|0,78
|BIST DENIZLI
|108.384
|-0,24
|BIST ISTANBUL
|109.529
|-0,29
|BIST IZMIR
|177.402
|-0,34
|BIST KAYSERI
|446.176
|1,35
|BIST KOCAELI
|236.315
|0,36
|BIST KONYA
|92.261
|0,31
|BIST TEKIRDAĞ
|319.353
|0,36
Kaynak: AA