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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 195.314 -0,71
BIST ANKARA 135.777 -0,38
BIST ANTALYA 62.228 1,19
BIST BALIKESİR 86.824 -1,17
BIST BURSA 175.

22.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:20
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 195.314 -0,71
BIST ANKARA 135.777 -0,38
BIST ANTALYA 62.228 1,19
BIST BALIKESİR 86.824 -1,17
BIST BURSA 175.087 0,78
BIST DENIZLI 108.384 -0,24
BIST ISTANBUL 109.529 -0,29
BIST IZMIR 177.402 -0,34
BIST KAYSERI 446.176 1,35
BIST KOCAELI 236.315 0,36
BIST KONYA 92.261 0,31
BIST TEKIRDAĞ 319.353 0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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