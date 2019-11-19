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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 198.782 -0,06
BIST ANKARA 135.619 0,38
BIST ANTALYA 60.768 3,36
BIST BALIKESİR 89.115 0,60
BIST BURSA 174.

19.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:32
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 198.782 -0,06
BIST ANKARA 135.619 0,38
BIST ANTALYA 60.768 3,36
BIST BALIKESİR 89.115 0,60
BIST BURSA 174.915 0,17
BIST DENIZLI 107.197 0,71
BIST ISTANBUL 110.553 0,52
BIST IZMIR 178.285 0,05
BIST KAYSERI 437.522 1,05
BIST KOCAELI 238.288 1,55
BIST KONYA 92.336 -1,61
BIST TEKIRDAĞ 316.463 0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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