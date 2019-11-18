Haberler » Ekonomi » Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 198.896 0,75
BIST ANKARA 135.103 1,10
BIST ANTALYA 58.791 3,30
BIST BALIKESİR 88.587 1,85
BIST BURSA 174.

18.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:34
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 198.896 0,75
BIST ANKARA 135.103 1,10
BIST ANTALYA 58.791 3,30
BIST BALIKESİR 88.587 1,85
BIST BURSA 174.627 2,15
BIST DENIZLI 106.446 2,39
BIST ISTANBUL 109.984 1,81
BIST IZMIR 178.205 1,32
BIST KAYSERI 432.984 1,65
BIST KOCAELI 234.652 0,65
BIST KONYA 93.842 1,67
BIST TEKIRDAĞ 314.259 3,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et