Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.424 1,40
BIST ANKARA 133.637 0,92
BIST ANTALYA 56.914 2,62
BIST BALIKESİR 86.974 1,27
BIST BURSA 170.
15.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:10
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|197.424
|1,40
|BIST ANKARA
|133.637
|0,92
|BIST ANTALYA
|56.914
|2,62
|BIST BALIKESİR
|86.974
|1,27
|BIST BURSA
|170.951
|2,00
|BIST DENIZLI
|103.963
|3,26
|BIST ISTANBUL
|108.033
|1,53
|BIST IZMIR
|175.878
|2,03
|BIST KAYSERI
|425.939
|1,09
|BIST KOCAELI
|233.139
|0,34
|BIST KONYA
|92.301
|1,17
|BIST TEKIRDAĞ
|304.982
|3,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA