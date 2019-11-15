Haberler » Ekonomi » Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.424 1,40
BIST ANKARA 133.637 0,92
BIST ANTALYA 56.914 2,62
BIST BALIKESİR 86.974 1,27
BIST BURSA 170.

15.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:10
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.424 1,40
BIST ANKARA 133.637 0,92
BIST ANTALYA 56.914 2,62
BIST BALIKESİR 86.974 1,27
BIST BURSA 170.951 2,00
BIST DENIZLI 103.963 3,26
BIST ISTANBUL 108.033 1,53
BIST IZMIR 175.878 2,03
BIST KAYSERI 425.939 1,09
BIST KOCAELI 233.139 0,34
BIST KONYA 92.301 1,17
BIST TEKIRDAĞ 304.982 3,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et