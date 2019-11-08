Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.065 0,23
BIST ANKARA 128.303 0,24
BIST ANTALYA 54.913 1,82
BIST BALIKESİR 81.302 -0,53
BIST BURSA 166.

08.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:48
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.065 0,23
BIST ANKARA 128.303 0,24
BIST ANTALYA 54.913 1,82
BIST BALIKESİR 81.302 -0,53
BIST BURSA 166.446 -0,94
BIST DENIZLI 103.479 -0,94
BIST ISTANBUL 104.341 -0,12
BIST IZMIR 169.111 0,68
BIST KAYSERI 419.125 0,02
BIST KOCAELI 237.096 -1,49
BIST KONYA 87.115 -1,32
BIST TEKIRDAĞ 284.406 -0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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