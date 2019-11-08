08.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:48

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.065 0,23 BIST ANKARA 128.303 0,24 BIST ANTALYA 54.913 1,82 BIST BALIKESİR 81.302 -0,53 BIST BURSA 166.446 -0,94 BIST DENIZLI 103.479 -0,94 BIST ISTANBUL 104.341 -0,12 BIST IZMIR 169.111 0,68 BIST KAYSERI 419.125 0,02 BIST KOCAELI 237.096 -1,49 BIST KONYA 87.115 -1,32 BIST TEKIRDAĞ 284.406 -0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA