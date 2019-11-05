Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 189.994 -2,04
BIST ANKARA 124.948 0,15
BIST ANTALYA 53.230 -1,22
BIST BALIKESİR 79.742 -0,35
BIST BURSA 164.
05.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.994
|-2,04
|BIST ANKARA
|124.948
|0,15
|BIST ANTALYA
|53.230
|-1,22
|BIST BALIKESİR
|79.742
|-0,35
|BIST BURSA
|164.947
|1,80
|BIST DENIZLI
|103.780
|0,38
|BIST ISTANBUL
|101.347
|0,74
|BIST IZMIR
|163.163
|-0,48
|BIST KAYSERI
|417.299
|0,92
|BIST KOCAELI
|234.893
|-0,75
|BIST KONYA
|86.634
|8,90
|BIST TEKIRDAĞ
|277.880
|-1,69
Kaynak: AA