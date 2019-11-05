Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 189.994 -2,04
BIST ANKARA 124.948 0,15
BIST ANTALYA 53.230 -1,22
BIST BALIKESİR 79.742 -0,35
BIST BURSA 164.

05.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:36
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 189.994 -2,04
BIST ANKARA 124.948 0,15
BIST ANTALYA 53.230 -1,22
BIST BALIKESİR 79.742 -0,35
BIST BURSA 164.947 1,80
BIST DENIZLI 103.780 0,38
BIST ISTANBUL 101.347 0,74
BIST IZMIR 163.163 -0,48
BIST KAYSERI 417.299 0,92
BIST KOCAELI 234.893 -0,75
BIST KONYA 86.634 8,90
BIST TEKIRDAĞ 277.880 -1,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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