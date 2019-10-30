Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 200.389 -1,14
BIST ANKARA 120.572 -1,29
BIST ANTALYA 54.566 0,84
BIST BALIKESİR 80.473 1,80
BIST BURSA 156.
30.10.2019 18:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|200.389
|-1,14
|BIST ANKARA
|120.572
|-1,29
|BIST ANTALYA
|54.566
|0,84
|BIST BALIKESİR
|80.473
|1,80
|BIST BURSA
|156.728
|0,68
|BIST DENIZLI
|104.231
|0,56
|BIST ISTANBUL
|100.619
|-0,94
|BIST IZMIR
|161.593
|-0,51
|BIST KAYSERI
|415.120
|0,38
|BIST KOCAELI
|228.221
|-0,63
|BIST KONYA
|79.464
|5,99
|BIST TEKIRDAĞ
|265.623
|-2,54
Kaynak: AA