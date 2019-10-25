Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 199.204 2,44
BIST ANKARA 122.417 1,46
BIST ANTALYA 53.858 -0,29
BIST BALIKESİR 74.620 3,06
BIST BURSA 156.

25.10.2019 18:32
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 199.204 2,44
BIST ANKARA 122.417 1,46
BIST ANTALYA 53.858 -0,29
BIST BALIKESİR 74.620 3,06
BIST BURSA 156.737 0,32
BIST DENIZLI 103.333 2,06
BIST ISTANBUL 101.458 0,03
BIST IZMIR 163.900 0,44
BIST KAYSERI 409.505 1,35
BIST KOCAELI 232.197 0,89
BIST KONYA 73.655 0,69
BIST TEKIRDAĞ 270.899 -0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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