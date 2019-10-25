Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 199.204 2,44
BIST ANKARA 122.417 1,46
BIST ANTALYA 53.858 -0,29
BIST BALIKESİR 74.620 3,06
BIST BURSA 156.
25.10.2019 18:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|199.204
|2,44
|BIST ANKARA
|122.417
|1,46
|BIST ANTALYA
|53.858
|-0,29
|BIST BALIKESİR
|74.620
|3,06
|BIST BURSA
|156.737
|0,32
|BIST DENIZLI
|103.333
|2,06
|BIST ISTANBUL
|101.458
|0,03
|BIST IZMIR
|163.900
|0,44
|BIST KAYSERI
|409.505
|1,35
|BIST KOCAELI
|232.197
|0,89
|BIST KONYA
|73.655
|0,69
|BIST TEKIRDAĞ
|270.899
|-0,83
Kaynak: AA