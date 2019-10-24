Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 194.463 -1,28
BIST ANKARA 120.656 0,28
BIST ANTALYA 54.017 1,51
BIST BALIKESİR 72.404 0,67
BIST BURSA 156.

24.10.2019 18:36
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 194.463 -1,28
BIST ANKARA 120.656 0,28
BIST ANTALYA 54.017 1,51
BIST BALIKESİR 72.404 0,67
BIST BURSA 156.236 0,02
BIST DENIZLI 101.246 1,16
BIST ISTANBUL 101.426 0,74
BIST IZMIR 163.185 -0,19
BIST KAYSERI 404.055 1,40
BIST KOCAELI 230.146 1,18
BIST KONYA 73.151 0,17
BIST TEKIRDAĞ 273.174 -1,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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