Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 194.463 -1,28
BIST ANKARA 120.656 0,28
BIST ANTALYA 54.017 1,51
BIST BALIKESİR 72.404 0,67
BIST BURSA 156.
24.10.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|194.463
|-1,28
|BIST ANKARA
|120.656
|0,28
|BIST ANTALYA
|54.017
|1,51
|BIST BALIKESİR
|72.404
|0,67
|BIST BURSA
|156.236
|0,02
|BIST DENIZLI
|101.246
|1,16
|BIST ISTANBUL
|101.426
|0,74
|BIST IZMIR
|163.185
|-0,19
|BIST KAYSERI
|404.055
|1,40
|BIST KOCAELI
|230.146
|1,18
|BIST KONYA
|73.151
|0,17
|BIST TEKIRDAĞ
|273.174
|-1,79
Kaynak: AA