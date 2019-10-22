Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 192.722 -0,44
BIST ANKARA 117.975 0,88
BIST ANTALYA 51.901 1,27
BIST BALIKESİR 70.667 1,12
BIST BURSA 150.
22.10.2019 18:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|192.722
|-0,44
|BIST ANKARA
|117.975
|0,88
|BIST ANTALYA
|51.901
|1,27
|BIST BALIKESİR
|70.667
|1,12
|BIST BURSA
|150.675
|0,16
|BIST DENIZLI
|97.544
|0,64
|BIST ISTANBUL
|98.833
|0,85
|BIST IZMIR
|160.349
|1,10
|BIST KAYSERI
|388.428
|1,03
|BIST KOCAELI
|223.012
|1,02
|BIST KONYA
|70.602
|0,21
|BIST TEKIRDAĞ
|268.380
|2,30
Kaynak: AA