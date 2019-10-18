18.10.2019 18:47

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 185.933 4,11 BIST ANKARA 117.548 4,33 BIST ANTALYA 51.666 3,43 BIST BALIKESİR 68.976 5,42 BIST BURSA 151.316 2,45 BIST DENIZLI 96.214 2,98 BIST ISTANBUL 98.717 3,50 BIST IZMIR 158.729 2,79 BIST KAYSERI 387.909 6,29 BIST KOCAELI 225.947 2,94 BIST KONYA 70.551 4,08 BIST TEKIRDAĞ 265.641 3,66

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)