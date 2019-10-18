Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 185.933 4,11
BIST ANKARA 117.548 4,33
BIST ANTALYA 51.666 3,43
BIST BALIKESİR 68.976 5,42
BIST BURSA 151.
18.10.2019 18:47
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.933
|4,11
|BIST ANKARA
|117.548
|4,33
|BIST ANTALYA
|51.666
|3,43
|BIST BALIKESİR
|68.976
|5,42
|BIST BURSA
|151.316
|2,45
|BIST DENIZLI
|96.214
|2,98
|BIST ISTANBUL
|98.717
|3,50
|BIST IZMIR
|158.729
|2,79
|BIST KAYSERI
|387.909
|6,29
|BIST KOCAELI
|225.947
|2,94
|BIST KONYA
|70.551
|4,08
|BIST TEKIRDAĞ
|265.641
|3,66
Kaynak: AA