Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 179.075 -0,52
BIST ANKARA 112.852 -1,48
BIST ANTALYA 50.180 1,97
BIST BALIKESİR 65.174 -1,34
BIST BURSA 147.
16.10.2019 18:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.075
|-0,52
|BIST ANKARA
|112.852
|-1,48
|BIST ANTALYA
|50.180
|1,97
|BIST BALIKESİR
|65.174
|-1,34
|BIST BURSA
|147.272
|-0,05
|BIST DENIZLI
|93.194
|-1,70
|BIST ISTANBUL
|94.864
|-1,32
|BIST IZMIR
|152.633
|-1,49
|BIST KAYSERI
|364.284
|-3,02
|BIST KOCAELI
|217.191
|-1,78
|BIST KONYA
|66.883
|0,63
|BIST TEKIRDAĞ
|248.395
|-1,44
Kaynak: AA