Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 179.075 -0,52
BIST ANKARA 112.852 -1,48
BIST ANTALYA 50.180 1,97
BIST BALIKESİR 65.174 -1,34
BIST BURSA 147.

16.10.2019 18:32
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 179.075 -0,52
BIST ANKARA 112.852 -1,48
BIST ANTALYA 50.180 1,97
BIST BALIKESİR 65.174 -1,34
BIST BURSA 147.272 -0,05
BIST DENIZLI 93.194 -1,70
BIST ISTANBUL 94.864 -1,32
BIST IZMIR 152.633 -1,49
BIST KAYSERI 364.284 -3,02
BIST KOCAELI 217.191 -1,78
BIST KONYA 66.883 0,63
BIST TEKIRDAĞ 248.395 -1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et