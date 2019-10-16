16.10.2019 18:32

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 179.075 -0,52 BIST ANKARA 112.852 -1,48 BIST ANTALYA 50.180 1,97 BIST BALIKESİR 65.174 -1,34 BIST BURSA 147.272 -0,05 BIST DENIZLI 93.194 -1,70 BIST ISTANBUL 94.864 -1,32 BIST IZMIR 152.633 -1,49 BIST KAYSERI 364.284 -3,02 BIST KOCAELI 217.191 -1,78 BIST KONYA 66.883 0,63 BIST TEKIRDAĞ 248.395 -1,44

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)