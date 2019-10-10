10.10.2019 18:34

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 185.237 4,22 BIST ANKARA 118.978 -0,86 BIST ANTALYA 50.063 -2,27 BIST BALIKESİR 65.498 -2,01 BIST BURSA 150.337 -1,56 BIST DENIZLI 95.900 -1,27 BIST ISTANBUL 98.717 -1,14 BIST IZMIR 157.708 -1,18 BIST KAYSERI 393.267 -1,22 BIST KOCAELI 229.182 -3,05 BIST KONYA 68.726 -0,39 BIST TEKIRDAĞ 246.839 0,47

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)