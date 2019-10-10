Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 185.237 4,22
BIST ANKARA 118.978 -0,86
BIST ANTALYA 50.063 -2,27
BIST BALIKESİR 65.498 -2,01
BIST BURSA 150.

10.10.2019 18:34
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 185.237 4,22
BIST ANKARA 118.978 -0,86
BIST ANTALYA 50.063 -2,27
BIST BALIKESİR 65.498 -2,01
BIST BURSA 150.337 -1,56
BIST DENIZLI 95.900 -1,27
BIST ISTANBUL 98.717 -1,14
BIST IZMIR 157.708 -1,18
BIST KAYSERI 393.267 -1,22
BIST KOCAELI 229.182 -3,05
BIST KONYA 68.726 -0,39
BIST TEKIRDAĞ 246.839 0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et