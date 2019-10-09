Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 177.743 -2,56
BIST ANKARA 120.006 -2,89
BIST ANTALYA 51.228 -2,75
BIST BALIKESİR 66.841 -3,68
BIST BURSA 152.

09.10.2019 18:37
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 177.743 -2,56
BIST ANKARA 120.006 -2,89
BIST ANTALYA 51.228 -2,75
BIST BALIKESİR 66.841 -3,68
BIST BURSA 152.715 -2,11
BIST DENIZLI 97.137 -2,13
BIST ISTANBUL 99.860 -1,91
BIST IZMIR 159.584 -1,29
BIST KAYSERI 398.127 -2,47
BIST KOCAELI 236.399 -2,96
BIST KONYA 68.996 -5,16
BIST TEKIRDAĞ 245.695 -2,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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