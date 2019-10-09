Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 177.743 -2,56
BIST ANKARA 120.006 -2,89
BIST ANTALYA 51.228 -2,75
BIST BALIKESİR 66.841 -3,68
BIST BURSA 152.
09.10.2019 18:37
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.743
|-2,56
|BIST ANKARA
|120.006
|-2,89
|BIST ANTALYA
|51.228
|-2,75
|BIST BALIKESİR
|66.841
|-3,68
|BIST BURSA
|152.715
|-2,11
|BIST DENIZLI
|97.137
|-2,13
|BIST ISTANBUL
|99.860
|-1,91
|BIST IZMIR
|159.584
|-1,29
|BIST KAYSERI
|398.127
|-2,47
|BIST KOCAELI
|236.399
|-2,96
|BIST KONYA
|68.996
|-5,16
|BIST TEKIRDAĞ
|245.695
|-2,20
Kaynak: AA