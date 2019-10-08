Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 182.409 -0,29
BIST ANKARA 123.577 -0,88
BIST ANTALYA 52.676 -2,37
BIST BALIKESİR 69.392 -2,37
BIST BURSA 156.

08.10.2019 18:34
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 182.409 -0,29
BIST ANKARA 123.577 -0,88
BIST ANTALYA 52.676 -2,37
BIST BALIKESİR 69.392 -2,37
BIST BURSA 156.008 -1,59
BIST DENIZLI 99.248 -2,64
BIST ISTANBUL 101.800 -1,08
BIST IZMIR 161.676 -0,74
BIST KAYSERI 408.230 -1,33
BIST KOCAELI 243.617 -1,76
BIST KONYA 72.749 -9,44
BIST TEKIRDAĞ 251.226 -2,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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