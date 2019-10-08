Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 182.409 -0,29
BIST ANKARA 123.577 -0,88
BIST ANTALYA 52.676 -2,37
BIST BALIKESİR 69.392 -2,37
BIST BURSA 156.
08.10.2019 18:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.409
|-0,29
|BIST ANKARA
|123.577
|-0,88
|BIST ANTALYA
|52.676
|-2,37
|BIST BALIKESİR
|69.392
|-2,37
|BIST BURSA
|156.008
|-1,59
|BIST DENIZLI
|99.248
|-2,64
|BIST ISTANBUL
|101.800
|-1,08
|BIST IZMIR
|161.676
|-0,74
|BIST KAYSERI
|408.230
|-1,33
|BIST KOCAELI
|243.617
|-1,76
|BIST KONYA
|72.749
|-9,44
|BIST TEKIRDAĞ
|251.226
|-2,87
Kaynak: AA