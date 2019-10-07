Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 182.947 2,10
BIST ANKARA 124.671 -1,11
BIST ANTALYA 53.954 -1,72
BIST BALIKESİR 71.075 -0,72
BIST BURSA 158.

07.10.2019 18:44
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 182.947 2,10
BIST ANKARA 124.671 -1,11
BIST ANTALYA 53.954 -1,72
BIST BALIKESİR 71.075 -0,72
BIST BURSA 158.524 1,06
BIST DENIZLI 101.944 -0,16
BIST ISTANBUL 102.915 0,23
BIST IZMIR 162.888 -0,42
BIST KAYSERI 413.750 -0,31
BIST KOCAELI 247.993 0,98
BIST KONYA 80.329 3,66
BIST TEKIRDAĞ 258.651 -0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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