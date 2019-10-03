Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.499 -1,15
BIST ANKARA 124.850 -0,72
BIST ANTALYA 54.888 -0,16
BIST BALIKESİR 72.106 -1,60
BIST BURSA 153.

03.10.2019 18:44
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.499 -1,15
BIST ANKARA 124.850 -0,72
BIST ANTALYA 54.888 -0,16
BIST BALIKESİR 72.106 -1,60
BIST BURSA 153.252 -1,42
BIST DENIZLI 101.342 -0,35
BIST ISTANBUL 102.194 -0,49
BIST IZMIR 162.697 -0,12
BIST KAYSERI 408.143 -1,68
BIST KOCAELI 244.196 0,43
BIST KONYA 75.997 0,46
BIST TEKIRDAĞ 257.455 -1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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