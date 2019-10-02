Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.575 1,35
BIST ANKARA 125.759 -0,69
BIST ANTALYA 54.974 -0,01
BIST BALIKESİR 73.280 2,08
BIST BURSA 155.

02.10.2019 18:38
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.575 1,35
BIST ANKARA 125.759 -0,69
BIST ANTALYA 54.974 -0,01
BIST BALIKESİR 73.280 2,08
BIST BURSA 155.466 4,02
BIST DENIZLI 101.701 -0,60
BIST ISTANBUL 102.694 0,44
BIST IZMIR 162.891 0,90
BIST KAYSERI 415.124 -1,73
BIST KOCAELI 243.157 -1,74
BIST KONYA 75.652 -6,47
BIST TEKIRDAĞ 262.307 -0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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