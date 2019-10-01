Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.177 -2,75
BIST ANKARA 126.639 -1,13
BIST ANTALYA 54.982 -1,05
BIST BALIKESİR 71.791 0,26
BIST BURSA 149.

01.10.2019 18:40
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.177 -2,75
BIST ANKARA 126.639 -1,13
BIST ANTALYA 54.982 -1,05
BIST BALIKESİR 71.791 0,26
BIST BURSA 149.452 0,34
BIST DENIZLI 102.311 0,49
BIST ISTANBUL 102.244 -1,05
BIST IZMIR 161.443 -0,28
BIST KAYSERI 422.411 -0,03
BIST KOCAELI 247.460 -1,11
BIST KONYA 80.883 -0,12
BIST TEKIRDAĞ 264.852 -0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et