01.10.2019 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.177 -2,75 BIST ANKARA 126.639 -1,13 BIST ANTALYA 54.982 -1,05 BIST BALIKESİR 71.791 0,26 BIST BURSA 149.452 0,34 BIST DENIZLI 102.311 0,49 BIST ISTANBUL 102.244 -1,05 BIST IZMIR 161.443 -0,28 BIST KAYSERI 422.411 -0,03 BIST KOCAELI 247.460 -1,11 BIST KONYA 80.883 -0,12 BIST TEKIRDAĞ 264.852 -0,80

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)